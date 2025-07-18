Один з найжорсткіших пакетів. Посли ЄС домовились про нові санкції проти Росії

18-й пакет санкцій проти Росії

Санкції проти Росії під час повномасштабної війни стали одним з найголовніших інструментів міжнародного тиску. Вони мають на меті обмежити економічні можливості ворога, зокрема в енергетичному секторі, та вплинути на його фінансову стабільність. Окрім того, санкції часто спрямовані на окремі підприємства й осіб, які підтримують військові дії або прямо залучені до цього.

18-й пакет санкцій Європейська комісія (ЄК) представила ще 10 червня, але Угорщина та Словаччина відмовилися підтримати його через небажання втрачати можливість закуповувати дешеві російські нафту й газ. Тривалий час посли ЄС через це не могли досягти згоди щодо нових обмежень.

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