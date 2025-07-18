Один из самых жестких пакетов. Послы ЕС договорились о новых санкциях против России

18-й пакет санкций против России

Санкции против России во время полномасштабной войны стали одним из главных инструментов международного давления. Их цель - ограничить экономические возможности врага, в частности в энергетическом секторе, и повлиять на его финансовую стабильность. Кроме того, санкции часто направлены на отдельные предприятия и лиц, которые поддерживают военные действия или прямо вовлечены в это.

18-й пакет санкций Европейская комиссия (ЕК) представила еще 10 июня, но Венгрия и Словакия отказались поддержать его из-за нежелания терять возможность закупать дешевые российские нефть и газ. Долгое время послы ЕС из-за этого не могли достичь согласия относительно новых ограничений.

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