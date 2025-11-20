"Один з найважчих днів": 30% мережі "Київстар" залишилась без електрики

П’ять регіональних технологічних центрів компанії працюють на генераторах, а вся мережа загалом тримається на автономних акумуляторах та резервних джерелах живлення. Водночас близько 4% базових станцій втратили працездатність через відсутність живлення.

"На 9-ту ранку більше 30 відсотків мережі без живлення, майже рівномірно по всій країні", - написав він.

Комаров закликав абонентів фіксованого інтернету подбати про резервне живлення для своїх роутерів, адже це допоможе зменшити навантаження на мобільну мережу під час відключень світла.

За словами СЕО "Київстар", станом на середину листопада лише 15–20% користувачів Домашнього Інтернету мають резервне живлення для роутерів, а під час недавнього повного відключення світла в Полтавській області цей показник становив лише 2%.

"Все взаємопов’язане: користувачі переходять на мобільний інтернет, росте навантаження на базові станції, час їхньої автономної роботи скорочується, якість мобільного зв’язку та швидкість передачі даних погіршуються", - пояснив Комаров.