"Один из самых тяжелых дней": 30% сети "Киевстар" осталось без электричества

Мобильный оператор "Киевстар" заявил об одном из самых сложных периодов в работе сети. Около 30% инфраструктуры компании сейчас остаются без электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента компании "Киевстар" Александра Комарова в Facebook.
Пять региональных технологических центров компании работают на генераторах, а вся сеть в целом держится на автономных аккумуляторах и резервных источниках питания. В то же время около 4% базовых станций потеряли работоспособность из-за отсутствия питания.
"На 9 утра более 30 процентов сети без питания, почти равномерно по всей стране", - написал он.
Комаров призвал абонентов фиксированного интернета позаботиться о резервном питании для своих роутеров, ведь это поможет уменьшить нагрузку на мобильную сеть во время отключений света.
По словам СЕО "Киевстар", по состоянию на середину ноября только 15-20% пользователей Домашнего Интернета имеют резервное питание для роутеров, а во время недавнего полного отключения света в Полтавской области этот показатель составлял лишь 2%.
"Все взаимосвязано: пользователи переходят на мобильный интернет, растет нагрузка на базовые станции, время их автономной работы сокращается, качество мобильной связи и скорость передачи данных ухудшаются", - пояснил Комаров.
Напомним, в прошлом году мобильных операторов обязали до 1 февраля 2025 года обеспечить работу сети без электроснабжения минимум в течение 10 часов.
В материале РБК-Украина мы рассказывали, готовы ли мобильные операторы к длительным отключениям и сколько часов будет работать связь без света. По данным компаний, среднее время работы базовых станций на батареях составляет 6-10 часов в зависимости от модели оборудования и нагрузки на сеть.