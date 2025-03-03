Один з найбільших в Росії. Коваленко розповів про атакований вночі НПЗ

У ніч на 3 березня невідомі безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували в Уфі один з найбільших у Російській Федерацій (РФ) нафтопереробний завод (НПЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Атакований НПЗ має стратегічне значення для армії ворога, оскільки забезпечує її паливом. Його продукція включає:

Загалом Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів країни-терориста Росії. Зокрема за загальними обсягами переробки регіон Башкортостан входить до топ-5 нафтопереробних центрів країни.

Як розповів Коваленко, потужність Уфимського нафтопереробного комплексу, який складається з кількох підприємств, складає 20 млн тонн нафти на рік.

Атаки на Уфу

Цієї ночі росіяни пожалілись на звуки вибухів на території Уфи. Як пізніше з'ясувалось безпілотники атакували місцевий НПЗ, внаслідок чого сталась пожежа.

За словами очевидців, атака відбулась після першої ночі. Через вибухи спрацювала сигналізація в автомобілях. Місцеві Telegram-канал стверджували, що в Головному управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій Росії пізніше підтвердили пожежу на НПЗ. Вже після третьої ночі пожежники нібито локалізували вогонь.

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