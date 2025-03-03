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Один из крупнейших в России. Коваленко рассказал об атакованном ночью НПЗ

Понедельник 03 марта 2025 09:34
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Один из крупнейших в России. Коваленко рассказал об атакованном ночью НПЗ Фото: Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 3 марта неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали в Уфе один из крупнейших в Российской Федерации (РФ) нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Как рассказал Коваленко, мощность Уфимского нефтеперерабатывающего комплекса, который состоит из нескольких предприятий, составляет 20 млн тонн нефти в год.

В целом Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров страны-террориста России. В частности, по общим объемам переработки регион Башкортостан входит в топ-5 нефтеперерабатывающих центров страны.

Атакованный НПЗ имеет стратегическое значение для армии врага, поскольку обеспечивает ее топливом. Его продукция включает:

  • авиационное топливо;
  • дизельное топливо для военной техники;
  • смазочные материалы, необходимые для эксплуатации бронетехники, авиации и автомобильного транспорта.

Атаки на Уфу

Этой ночью россияне пожаловались на звуки взрывов на территории Уфы. Как позже выяснилось беспилотники атаковали местный НПЗ, в результате чего произошел пожар.

По словам очевидцев, атака состоялась после часа ночи. Из-за взрывов сработала сигнализация в автомобилях. Местные Telegram-канал утверждали, что в Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций России позже подтвердили пожар на НПЗ. Уже после трех ночи пожарные якобы локализовали огонь.

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