Один з найбільших НПЗ Росії зупинився після атаки дронів, - Reuters

Що стало причиною зупинки

Роботу заводу зупинили в середу, 29 липня. За словами двох джерел агентства в галузі, простій може тривати близько двох тижнів. Після незапланованої зупинки для відновлення переробних операцій потрібен значний час - доводиться повторно запускати первинні та вторинні установки, коригувати технологічні процеси та відновлювати специфікації якості продукції.

Роснефть, якій належить завод, на запит Reuters не відповіла.

Обсяги переробки

За даними галузевих джерел, у 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 мільйона тонн сирої нафти. Це близько 4,9% від загального обсягу переробки нафти в Росії. Того ж року завод виробив 2,2 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного пального та 4,3 мільйона тонн мазуту.

Незважаючи на зупинку переробки, станом на четвер завод продовжував продавати нафтопродукти на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі. Дані біржі показали, що до продажу виставили обсяги бензину та дизельного пального.

За оцінками галузевих джерел, простій може тривати близько двох тижнів.

Це вже не перший випадок, коли Рязанський НПЗ зупиняє роботу через удар безпілотників. Інфраструктуру заводу пошкодили ще 15 травня, після чого він також тимчасово припинив переробку.