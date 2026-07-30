Один из крупнейших НПЗ России остановился после атаки дронов, - Reuters

Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России, один из крупнейших в стране, остановил переработку сырой нефти после атаки дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Работу завода остановили в среду, 29 июля. По словам двух источников агентства в отрасли, простой может занять около двух недель. После незапланированной остановки для восстановления перерабатывающих операций требуется значительное время – приходится повторно запускать первичные и вторичные установки, корректировать технологические процессы и восстанавливать спецификации качества продукции.
Роснефть, которой принадлежит завод, на запрос Reuters не ответила.
По данным отраслевых источников, в 2024 году Рязанский НПЗ переработал 13,1 млн тонн сырой нефти. Это около 4,9% общего объема переработки нефти в России. В том же году завод произвел 2,2 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона тонн дизельного горючего и 4,3 миллиона тонн мазута.
Несмотря на остановку переработки, на четверг завод продолжал продавать нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарной бирже. Данные биржи показали, что к продаже были выставлены объемы бензина и дизельного горючего.
По оценкам отраслевых источников, простой может продлиться около двух недель.
Это уже не первый случай, когда Рязанский НПЗ останавливает работу из-за удара беспилотников. Инфраструктура завода была повреждена еще 15 мая, после чего он также временно прекратил переработку.
Напомним, в ночь на 29 июля Силы обороны Украины поразили Рязанский НПЗ – завод входит в топ-5 крупнейших в России.
По словам Генштаба, атаку провели подразделения Deep Strike Сил специальных операций по взаимодействию с российским повстанческим движением "Черная Искра".
Президент Владимир Зеленский уточнил, что в Рязани поражен не только НПЗ, но и логистический центр. Расстояние от украинской границы составляет около 360 км.