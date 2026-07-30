ua en ru
Чт, 30 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Один з найбільших НПЗ Росії зупинився після атаки дронів, - Reuters

22:46 30.07.2026 Чт
2 хв
Об'єкт забезпечує майже 5% усієї нафтопереробки Росії
aimg Валерія Абабіна
Один з найбільших НПЗ Росії зупинився після атаки дронів, - Reuters Фото: Рязанський НПЗ (росЗМІ)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Рязанський нафтопереробний завод у Росії, один з найбільших у країні, зупинив переробку сирої нафти після атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що стало причиною зупинки

Роботу заводу зупинили в середу, 29 липня. За словами двох джерел агентства в галузі, простій може тривати близько двох тижнів. Після незапланованої зупинки для відновлення переробних операцій потрібен значний час - доводиться повторно запускати первинні та вторинні установки, коригувати технологічні процеси та відновлювати специфікації якості продукції.

Роснефть, якій належить завод, на запит Reuters не відповіла.

Обсяги переробки

За даними галузевих джерел, у 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 мільйона тонн сирої нафти. Це близько 4,9% від загального обсягу переробки нафти в Росії. Того ж року завод виробив 2,2 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного пального та 4,3 мільйона тонн мазуту.

Незважаючи на зупинку переробки, станом на четвер завод продовжував продавати нафтопродукти на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі. Дані біржі показали, що до продажу виставили обсяги бензину та дизельного пального.

За оцінками галузевих джерел, простій може тривати близько двох тижнів.

Це вже не перший випадок, коли Рязанський НПЗ зупиняє роботу через удар безпілотників. Інфраструктуру заводу пошкодили ще 15 травня, після чого він також тимчасово припинив переробку.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ - завод входить у топ-5 найбільших у Росії.

За словами Генштабу, атаку провели підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з російським повстанським рухом "Черная Искра".

Президент Володимир Зеленський уточнив, що в Рязані уражено не лише НПЗ, а й логістичний центр. Відстань від українського кордону становить близько 360 кілометрів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НПЗ Російська Федерація Атака дронів
Новини
Наступні 100 днів можуть вирішити результат війни РФ проти України, - Туск
Наступні 100 днів можуть вирішити результат війни РФ проти України, - Туск
Аналітика
Зіпсована кредитна історія: як відновити фінансову репутацію та скільки часу це займе
Анна Рижукредактор РБК-Україна Зіпсована кредитна історія: як відновити фінансову репутацію та скільки часу це займе