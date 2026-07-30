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Один из крупнейших НПЗ России остановился после атаки дронов, - Reuters

22:46 30.07.2026 Чт
2 мин
Объект обеспечивает почти 5% всей нефтепереработки России
aimg Валерия Абабина
Один из крупнейших НПЗ России остановился после атаки дронов, - Reuters Фото: Рязанский НПЗ (росСМИ)
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Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России, один из крупнейших в стране, остановил переработку сырой нефти после атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что стало причиной остановки

Работу завода остановили в среду, 29 июля. По словам двух источников агентства в отрасли, простой может занять около двух недель. После незапланированной остановки для восстановления перерабатывающих операций требуется значительное время – приходится повторно запускать первичные и вторичные установки, корректировать технологические процессы и восстанавливать спецификации качества продукции.

Роснефть, которой принадлежит завод, на запрос Reuters не ответила.

Объемы переработки

По данным отраслевых источников, в 2024 году Рязанский НПЗ переработал 13,1 млн тонн сырой нефти. Это около 4,9% общего объема переработки нефти в России. В том же году завод произвел 2,2 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона тонн дизельного горючего и 4,3 миллиона тонн мазута.

Несмотря на остановку переработки, на четверг завод продолжал продавать нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарной бирже. Данные биржи показали, что к продаже были выставлены объемы бензина и дизельного горючего.

По оценкам отраслевых источников, простой может продлиться около двух недель.

Это уже не первый случай, когда Рязанский НПЗ останавливает работу из-за удара беспилотников. Инфраструктура завода была повреждена еще 15 мая, после чего он также временно прекратил переработку.

Напомним, в ночь на 29 июля Силы обороны Украины поразили Рязанский НПЗ – завод входит в топ-5 крупнейших в России.

По словам Генштаба, атаку провели подразделения Deep Strike Сил специальных операций по взаимодействию с российским повстанческим движением "Черная Искра".

Президент Владимир Зеленский уточнил, что в Рязани поражен не только НПЗ, но и логистический центр. Расстояние от украинской границы составляет около 360 км.

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