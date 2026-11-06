Один з найбільших НПЗ Росії знову у вогні: дим дотягнувся до Краснодару

На відео з місця події видно заграву та пожежу безпосередньо в промисловій зоні Афіпського НПЗ. Інформація про масштаби займання та можливі пошкодження підприємства наразі уточнюється.

Після першої години ночі за місцевим часом у Краснодарському краї лунали сирени повітряної тривоги. Місцеві жителі також писали про оглушливі вибухи. За їхніми повідомленнями, гучні звуки було чути й після перших повідомлень про атаку.

На тлі загрози безпілотників в аеропорту Краснодара запровадили план "Ковер" та тимчасово обмежили прийом і випуск літаків.

"Прийом і випуск повітряних суден тимчасово обмежені", - повідомили у Росавіації.

Водночас губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв станом на момент підготовки матеріалу офіційно не підтвердив атаку на Афіпський НПЗ і не повідомляв про пожежу на його території.

Окрім цього, є інформація про вибухи та пожежі в Адигеї та Краснодарі - останній затягнуло димом, який понесло від Афіпського НПЗ.

Афіпський НПЗ регулярно опиняється під атаками

Афіпський НПЗ - одне з найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Його проєктна потужність становить близько 6,25 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти. Частина продукції використовується для забезпечення російської армії.