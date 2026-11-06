Один из крупнейших НПЗ России снова в огне: дым дотянулся до Краснодара

Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ в ночь на 6 ноября оказался под атакой беспилотников. На территории предприятия вспыхнул пожар, над промышленной зоной взвился густой дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблики.
На видео с места происшествия видно зарево и пожар непосредственно в промышленной зоне Афипского НПЗ. Информация о масштабах возгорания и возможных повреждениях предприятия уточняется.
После часа ночи по местному времени в Краснодарском крае раздавались сирены воздушной тревоги. Местные жители также писали об оглушительных взрывах. По их сообщениям, громкие звуки были слышны и после первых сообщений об атаке.
На фоне угрозы беспилотников в аэропорту Краснодара ввели план "Ковер" и временно ограничили прием и выпуск самолетов.
"Прием и выпуск воздушных судов временно ограничены", – сообщили в Росавиации.
В то же время губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на момент подготовки материала официально не подтвердил атаку на Афипский НПЗ и не сообщал о пожаре на его территории.
Кроме этого есть информация о взрывах и пожарах в Адыгее и Краснодаре - последний затянуло дымом, который понесло от Афипского НПЗ.
Афипский НПЗ – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Его проектная мощность составляет около 6,25 млн. тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное горючее, авиационный керосин и другие нефтепродукты. Часть продукции используется для обеспечения русской армии.
Предприятие уже не раз становилось целью атак беспилотников. В частности, среди последних известных случаев – август этого года.
14 июля 2026 OSINT-ресурсы также сообщали о пожаре в районе резервуарного парка завода после очередной атаки.
Еще Афипский НПЗ находился под ударом 11 июня. После атаки на заводе вспыхнул масштабный пожар. Украинский Генштаб сообщил о поражении предприятия, российская сторона объясняла воспламенение падением обломков дронов.