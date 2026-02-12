Один з найбільших арсеналів та ракетний завод: ракети "Фламінго" влучно вдарили по РФ

Українські військові нанесли серію ударів по критично важливих військових об'єктах РФ. Зокрема, під ударом були арсенал у Котлубані Волгоградської області та ракетний завод у Мічурінську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штаба ЗСУ.
"Підрозділи Сил оборони України в ніч на 12 лютого у районі Котлубані Волгоградської області РФ уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ", - зазначили у Генштабі.
Даний арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії. Удари по арсеналу завдавались українськими ракетами FP-5 "Фламінго", масштаби збитків уточнюються.
Окрім того, у Мічурінську Тамбовської області РФ під ударом було підприємство з виробництва високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем - "Мічуринський завод Прогрес".
За попередніми даними, на території заводу виникла пожежа. Результати й масштаб завданих збитків уточнюються.
Також, на ТОТ Запорізької області, у районі села Терпіння та у районі Розівки, уражено склади боєприпасів ворога.
У Генштабі підкреслили, що 11 лютого в результаті удару по нафтопереробному заводу "Волгоградський" у Волгоградській області РФ пошкоджено основну установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-1, пошкоджено елементи АВТ-3 та інфраструктурні об'єкти на території.
Нагадаємо, в ніч на 11 лютого Сили оборони уразили Волгоградський нафтопереробний завод у РФ. Також завдали серії ударів по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях.
Окрім того, 10 лютого ЗСУ завдали серії ударів по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях та вглибині РФ. Зокрема, уразили пункт управління дронів підрозділу зі складу центру "Рубікон".