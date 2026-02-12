RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Один из крупнейших арсеналов и ракетный завод: ракеты "Фламинго" метко ударили по РФ

Фото: ВСУ атаковали важные цели на территории РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные нанесли серию ударов по критически важным военным объектам РФ. В частности, под ударом были арсенал в Котлубане Волгоградской области и ракетный завод в Мичуринске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Читайте также: Удар по "Рубикону", штабам и не только: Силы обороны накрыли важные объекты РФ

"Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 12 февраля в районе Котлубани Волгоградской области РФ поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ", - отметили в Генштабе.

Данный арсенал является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии. Удары по арсеналу наносились украинскими ракетами FP-5 "Фламинго", масштабы ущерба уточняются.

Кроме того, в Мичуринске Тамбовской области РФ под ударом было предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем - "Мичуринский завод Прогресс".

По предварительным данным, на территории завода возник пожар. Результаты и масштаб нанесенного ущерба уточняются.

Также, на ВОТ Запорожской области, в районе села Терпенье и в районе Розовки, поражены склады боеприпасов врага.

В Генштабе подчеркнули, что 11 февраля в результате удара по нефтеперерабатывающему заводу "Волгоградский" в Волгоградской области РФ повреждена основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1, повреждены элементы АВТ-3 и инфраструктурные объекты на территории.

 

Удары ВСУ по стратегическим объектам РФ

Напомним, в ночь на 11 февраля Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в РФ. Также нанесли серии ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях.

Кроме того, 10 февраля ВСУ нанесли серии ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях и в глубине РФ. В частности, поразили пункт управления дронов подразделения из состава центра "Рубикон".

Вооруженные силы УкраиныфламінгоГенштаб ВСУВторжение России в Украину