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Один из начальников погранслужбы за взятки помогал нелегально ввозить в Украину автомобили

Автор: Игорь Литвиненко

Служба безопасности Украины разоблачила начальника одного из отделов Госпогранслужбы Украины на взяточничестве. Он за "денежное вознаграждение" помогал нелегально ввозить в страну автомобили на иностранных регистрациях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник помогал беспрепятственно ввозить автомобили в режиме временного ввоза до одного года через пункт пропуска Луцкого пограничного отряда.

"Для реализации указанного преступного умысла, военнослужащий привлек граждан Украины, которые подыскивали "клиентов" и выступали в качестве посредников. В результате работы данной схемы злоумышленники получали от 600 до 1000 долларов неправомерной выгоды только за одно транспортное средство, чем наносили вред государственным интересам", - сообщили в СБУ.

Одного из фигурантов уголовного дела задержали после получения им очередной части взятки в размере 3 тысяч долларов. Общая сумма документированной неправомерной выгоды составляла 4,2 тысячи долларов.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по рабочим и домашним адресам фигурантов противоправной схемы и проверяется информация о причастности к ее функционированию сотрудников Гостаможслужбы", - добавили в СБУ.

Напомним, в конце прошлого года в Ровенской области разоблачили пограничников на систематическом "крышевании" контрабанды из Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что недавно в Луганской области задержали на взятке военкома, который обещал помощь в уклонении от службы.

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