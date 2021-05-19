Один из начальников погранслужбы за взятки помогал нелегально ввозить в Украину автомобили

Чиновник помогал беспрепятственно ввозить автомобили в режиме временного ввоза до одного года через пункт пропуска Луцкого пограничного отряда.

"Для реализации указанного преступного умысла, военнослужащий привлек граждан Украины, которые подыскивали "клиентов" и выступали в качестве посредников. В результате работы данной схемы злоумышленники получали от 600 до 1000 долларов неправомерной выгоды только за одно транспортное средство, чем наносили вред государственным интересам", - сообщили в СБУ.

Одного из фигурантов уголовного дела задержали после получения им очередной части взятки в размере 3 тысяч долларов. Общая сумма документированной неправомерной выгоды составляла 4,2 тысячи долларов.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по рабочим и домашним адресам фигурантов противоправной схемы и проверяется информация о причастности к ее функционированию сотрудников Гостаможслужбы", - добавили в СБУ.