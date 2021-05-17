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Военкома в Луганской области задержали на взятке: обещал помощь в уклонении от службы

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Луганск, Понедельник 17 мая 2021 15:43
Военкома в Луганской области задержали на взятке: обещал помощь в уклонении от службы Фото: задержание на взятке военкома в Луганской области (mvs.gov.ua/uk)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Военного комиссара в Луганской области задержали на взятке. Он вымогал от местного жителя 1,5 тысячи долларов за помощь избежать срочной службы в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Военкома одного из районных центров комплектования и социальной поддержки военнослужащих задержали на взятке с поличным 15 мая. Он получил от гражданина заранее оговоренную сумму.

Военнослужащему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела занимается военная прокуратура.

Фото: задержание на взятке военкома в Луганской области (mvs.gov.ua/uk)

Напомним, 12 мая в Закарпатской области сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали на взятке двух налоговых инспекторов. Они вымогали у местного предпринимателя 250 тысяч за уклонение от уплаты налогов.

Отметим, в этот же день СБУ разоблачила должностных лиц центра кардиохирургии при Одесской областной больнице на получении взяток. Они требовали средства за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь.

РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины заявила о разоблачении сотрудника в вымогательстве 50 тысяч долларов.

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