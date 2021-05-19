Один з начальників прикордонслужби за хабарі допомагав нелегально ввозити в Україну автомобілі

Чиновник допомагав безперешкодно ввозити автомобілі в режимі тимчасового ввезення до одного року через пункт пропуску Луцького прикордонного загону.

"Для реалізації зазначеного злочинного наміру, військовослужбовець залучив громадян України, які підшукували "клієнтів" і виступали в якості посередників. В результаті роботи даної схеми зловмисники отримували від 600 до 1000 доларів неправомірної вигоди тільки за один транспортний засіб, чим завдавали шкоди державним інтересам", - повідомили в СБУ.

Одного з фігурантів кримінальної справи затримали після отримання ним чергової частини хабара в розмірі 3 тисяч доларів. Загальна сума документованої неправомірної вигоди становила 4,2 тисячі доларів.

"В даний час проводяться першочергові слідчі дії за робочими і домашніми адресами фігурантів протиправної схеми і перевіряється інформація про причетність до її функціонування співробітників Держмитслужби", - додали в СБУ.