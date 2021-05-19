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Один з начальників прикордонслужби за хабарі допомагав нелегально ввозити в Україну автомобілі

Автор: Ігор Литвиненко

Служба безпеки України викрила начальника одного з відділів Держприкордонслужби України на хабарництві. Він за "грошову винагороду" допомагав нелегально ввозити в країну автомобілі на іноземних реєстраціях.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Чиновник допомагав безперешкодно ввозити автомобілі в режимі тимчасового ввезення до одного року через пункт пропуску Луцького прикордонного загону.

"Для реалізації зазначеного злочинного наміру, військовослужбовець залучив громадян України, які підшукували "клієнтів" і виступали в якості посередників. В результаті роботи даної схеми зловмисники отримували від 600 до 1000 доларів неправомірної вигоди тільки за один транспортний засіб, чим завдавали шкоди державним інтересам", - повідомили в СБУ.

Одного з фігурантів кримінальної справи затримали після отримання ним чергової частини хабара в розмірі 3 тисяч доларів. Загальна сума документованої неправомірної вигоди становила 4,2 тисячі доларів.

"В даний час проводяться першочергові слідчі дії за робочими і домашніми адресами фігурантів протиправної схеми і перевіряється інформація про причетність до її функціонування співробітників Держмитслужби", - додали в СБУ.

Нагадаємо, наприкінці минулого року на Рівненщині викрили прикордонників на систематичному "кришуванні" контрабанди з Білорусі.

Також РБК-Україна писало, що нещодавно в Луганській області затримали на хабарі військкому, який обіцяв допомогу в ухиленні від служби.

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