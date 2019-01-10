Один из лидеров "желтых жилетов" призвал обрушить банковскую систему Франции

Фото: протест "желтых жилетов" (фото из открытых источников)

Участников протестов призвали обналичить все их деньги на счетах в банках

Во Франции дин из лидеров движения "желтых жилетов" Максим Николь призвал обрушить банковскую систему страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Les Echos.

В частности, он предложил сторонникам движения провести операцию по массовому снятию наличных с их счетов. По его мнению, это должно привести к краху банковской системы Франции.

"Ваша сила заключается в тех деньгах, которые находятся на вашем банковском счете. Мы определим дату, когда каждый постарается снять со счета максимальную сумму денег наличными", - написал он на своей странице в Facebook, где он подписывается псевдонимом Fly Rider.

При этом он заверяет, что подобные массовые действия в отношении банков являются "абсолютно легальными". Лидер движения заявляет, что в подобной ситуации банк, лишенный ликвидных средств "не сможет отвечать на запросы клиентов и в результате разорится".

Как напоминает Les Echos, подобная ситуация, вызванная действиями вкладчиков, уже происходила во время банковско-финансового кризиса 2007 года с британским банком Northern Rock. Это привело к его краху.

В то же время, на сегодня общий объем средств частных лиц во французских банках составляет 1,439 трлн евро. При этом объем средств, которые можно снять в виде наличных денег, составляет всего 390 млрд долларов.

"Подсчитано, что для того, чтобы полностью получить от банков всю имеющуюся у них ликвидность, французские вкладчики должны снять одновременно по 5,8 тыс. евро", - пишет газета.

Издание добавляет, что в большинстве банкоматов по обычной карте можно получить наличностью не более нескольких сотен евро в день. Это предостерегает риск краха.

Напомним, премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что с начала акций протеста "желтых жилетов" суды вынесли более 1 тысячи приговоров по делам, связанным с митингами.