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Один з найбільших виробників комп'ютерів назавжди йде з РФ

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Москва, П'ятниця 26 серпня 2022 13:49
Один з найбільших виробників комп'ютерів назавжди йде з РФ
Автор: Руслан Гаращенко

Американський виробник техніки Dell назавжди йде з російського ринку і скорочує всіх працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tadviser.

За даними джерела, близького до Dell, 30 серпня - останній день роботи співробітників в компанії.

У компанії до початку війни, розв'язаної Росією в Україні, працювали близько 250 співробітників. Приблизно 10% співробітників Dell до цього моменту релокувалися в інші країни присутності компанії.

Офіційно компанія поки не коментувала інформацію про відхід з ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що швейцарський виробник шоколаду Lindt & Spruengli прийняв рішення піти з російського ринку через вторгнення в Україну.

Також нагадаємо, що тютюнова компанія Philip Morris має намір піти з російського ринку до кінця року.

Крім того, H&M заявив, що вирішив згорнути свій бізнес в Росії, приєднавшись до зростаючого списку компаній, що повністю йдуть з країни.

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