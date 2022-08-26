Один з найбільших виробників комп'ютерів назавжди йде з РФ
Американський виробник техніки Dell назавжди йде з російського ринку і скорочує всіх працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tadviser.
За даними джерела, близького до Dell, 30 серпня - останній день роботи співробітників в компанії.
У компанії до початку війни, розв'язаної Росією в Україні, працювали близько 250 співробітників. Приблизно 10% співробітників Dell до цього моменту релокувалися в інші країни присутності компанії.
Офіційно компанія поки не коментувала інформацію про відхід з ринку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що швейцарський виробник шоколаду Lindt & Spruengli прийняв рішення піти з російського ринку через вторгнення в Україну.
Також нагадаємо, що тютюнова компанія Philip Morris має намір піти з російського ринку до кінця року.
Крім того, H&M заявив, що вирішив згорнути свій бізнес в Росії, приєднавшись до зростаючого списку компаній, що повністю йдуть з країни.