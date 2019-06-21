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Один из крупнейших городов Индии почти неделю без воды

Новости » Происшествия    21.06.2019 - 09:32
Один из крупнейших городов Индии почти неделю без воды
Иллюстративное фото (GettyImages)

Люди бьются за воду, стоя в длинных очередях

Один из крупнейших городов Индии Ченнаи, численность которого превышает четыре миллиона человек, шестой день остается без воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что люди борются за воду, стоя в длинных очередях, многие не могут принять душ. Так, отели предупреждают клиентов об ограниченном использовании воды.

Чрезвычайная ситуация в городе возникла после того, как на этой неделе из-за жары высохли четыре городских водохранилища.

Сообщается, что в городе еще осталось немного воды в запасе. Однако большая часть населения Ченнаи теперь возлагается исключительно на правительственные танкеры, поставляющие воду населению. Вместе с тем, отмечается, что пока танкер доставит воду в город, пройдет четыре дня.

Некоторые граждане платят большие суммы денег частным компаниям за доставку воды к их частным домам.

Иногда люди пытаются достать воду из колодцев, но качество подземных вод оставляет желать лучшего.

Напомним, в нескольких районах индийского штата Бихар из-за жары погибли по меньшей мере 70 человек, многие были госпитализированы.

Как писало РБК-Украина ранее, в Индии за стихийных бедствий погибли более 30 человек.

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