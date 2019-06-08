В Индии из-за стихийных бедствий погибло более 30 человек

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В результате стихийных бедствий погибло 34 человека, еще 57 были травмированы

В индийских штатах Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш в результате инцидентов, связанных с пыльными грозами, дождями и грозами погибло по меньшей мере 34 человека, еще 57 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Местные власти сообщили, что в штате Уттар-Прадеш погибло 26 человек, еще 8 погибших было в штате Мадхья-Прадеш. Большинство людей погибло из-за обрушений стен и крыш домов, а также гроз и ДТП, которые связанны с переворачиванием автомобилей.

В данное время в Уттар-Прадеш властями проводятся масштабные операции, так как в регионе было разрушено по меньшей мере 16 домов.

Также в Малхья-Прадеш наблюдается острая нехватка питьевой воды, а между людьми происходят столкновения за воду.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Сербии объявили режим стихийного бедствия. Из-за обильных осадков, града и разлива рек, которые вызвали большой материальный ущерб в отдельных муниципалитетах, правительство приняло решение объявить режим стихийного бедствия.