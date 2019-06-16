В Индии из-за жары погибло более полусотни человек

Иллюстративное фото (twitter.com/AssaadRazzouk)

Из-за аномальной жары погибло по меньшей мере 70 человек

В нескольких районах индийского штата Бихар из-за жары погибло по меньшей мере 70 человек, много было госпитализировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Сообщается, что в штате температура воздуха была значительно выше среднего уровня по сравнению с прошлыми годами. Максимальная температура в нескольких районах штата превысила нормальную отметку более чем на 5 градусов Цельсия.

В Метеорологической службе заявили, что жара будет держаться в некоторых районах штата еще несколько дней. По данным метеорологической службы Индии, за последнее время температура воздуха в Дели, Раджастхане и Уттар-Прадеше превысила 48 градусов Цельсия, а в некоторых районах достигла 50,8 градусов Цельсия приблизившись к исторической рекордной отметке в Индии в 51 градус.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Индии из-за стихийных бедствий погибло более 30 человек. Местные власти сообщили, что в штате Уттар-Прадеш погибло 26 человек, еще 8 погибших было в штате Мадхья-Прадеш, большинство людей погибло из-за обрушений стен и крыш домов, а также гроз и ДТП, которые связанны с переворачиванием автомобилей.