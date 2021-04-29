Один из крупнейших банков Украины сменит название

Акционеры АО "Райффайзен Банк Аваль" на своем годовом общем собрании решили сменить название банка. Банк будет называться "Райффайзен Банк".
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как отмечается в сообщении, это решение вступит в силу после прохождения всех юридических процедур и внесения соответствующих изменений в государственный реестр. До того момента название компании остается тем же - АО "Райффайзен Банк Аваль".
Банк "Аваль" основан в 1992 году. В августе 2005 года австрийская группа Raiffeisen Int купила 93% банка "Аваль" за 1 млрд долларов. При покупке было решено сохранить бренд "Аваль". Сейчас крупнейшими акционерами банка являются Raiffeisen Bank International (68,27% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 30%.
"Райффайзен Банк Аваль" среди украинских банков занимает третье место по количеству отделений - 396 на 1 января 2021 года. Кроме того, он находится на третьем месте по прибыли - 3,741 млрд гривен за 2020 год.