RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Один з найбільших банків України змінить назву

Автор: Олександр Білоус

Акціонери АТ "Райффайзен Банк Аваль" на своїх річних загальних зборах вирішили змінити назву банку. Банк буде називатися "Райффайзен Банк".

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як наголошується в повідомленні, це рішення набуде чинності після проходження всіх юридичних процедур і внесення відповідних змін до Державного реєстру. До того моменту назва компанії залишається тим же - АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Банк "Аваль" заснований в 1992 році. У серпні 2005 року австрійська група Raiffeisen Int купила 93% Банку "Аваль" за 1 млрд доларів. При покупці було вирішено зберегти бренд "Аваль". Зараз найбільшими акціонерами банку є Raiffeisen Bank International (68,27% акцій) і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 30%.

"Райффайзен Банк Аваль" серед українських банків посідає третє місце за кількістю відділень - 396 на 1 січня 2021 року. Крім того, він знаходиться на третьому місці за прибутком - 3,741 млрд гривень за 2020 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України банкиРайффайзен Банк Аваль