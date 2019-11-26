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Один из КПВВ на админгранице с Крымом приостановил работу

Новости » Общество     26.11.2019 - 11:20
Один из КПВВ на админгранице с Крымом приостановил работу
Фото: КПВВ "Чонгар" (dpsu.gov.ua)

Пункт пропуска "Чонгар" временно обесточен

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Чонгар" на административной границе с оккупированным Крымом временно приостановил работу. Об этом говорится в сообщении представительства президента Украины в Крыму в Facebook.

Сообщается, что из-за отсутствия электроэнергии на КПВВ "Чонгар" возникли проблемы с пропуском пешеходов и автомобилей. Работы по восстановлению энергоснабжения ведутся.

"Просим граждан Украины, которые пересекают административную границу, обратить на это внимание", - говорится в сообщении.

Один из КПВВ на админгранице с Крымом приостановил работу

Напомним, 15 ноября КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" открыли после реконструкции. Следующим этапом должно стать обустройство сервисной зоны, в частности, автовокзала, центра предоставления административных услуг, комнаты матери и ребенка.

Кроме того, с 1 декабря КПВВ на Донбассе переходят на зимний график работы. Пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08:00 до 17:00. До этого правительство упростило порядок въезда-выезда и перемещения товаров через КПВВ на линии разграничения.

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