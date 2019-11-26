Один з КПВВ на адмінмежі з Кримом призупинив роботу

Пункт пропуску "Чонгар" тимчасово знеструмлено
Контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Чонгар" на адміністративному кордоні з окупованим Кримом тимчасово призупинив роботу. Про це йдеться у повідомленні представництва президента України в Криму в Facebook.
Повідомляється, що через відсутність електроенергії на КПВВ "Чонгар" виникли проблеми з пропуском пішоходів і автомобілів. Роботи по відновленню енергопостачання ведуться.
"Просимо громадян України, які перетинають адміністративний кордон, звернути на це увагу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 15 листопада КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" відкрили після реконструкції. Наступним етапом має стати облаштування сервісної зони, зокрема, автовокзалу, центру надання адміністративних послуг, кімнати матері і дитини.
Крім того, з 1 грудня КПВВ на Донбасі переходять на зимовий графік роботи. Пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування здійснюватиметься щоденно з 08:00 до 17:00. До цього уряд спростив порядок в'їзду-виїзду та переміщення товарів через КПВВ на лінії розмежування.