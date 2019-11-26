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Один з КПВВ на адмінмежі з Кримом призупинив роботу

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 11:20
Один з КПВВ на адмінмежі з Кримом призупинив роботу
Фото: КПВВ "Чонгар" (dpsu.gov.ua)

Пункт пропуску "Чонгар" тимчасово знеструмлено

Контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Чонгар" на адміністративному кордоні з окупованим Кримом тимчасово призупинив роботу. Про це йдеться у повідомленні представництва президента України в Криму в Facebook.

Повідомляється, що через відсутність електроенергії на КПВВ "Чонгар" виникли проблеми з пропуском пішоходів і автомобілів. Роботи по відновленню енергопостачання ведуться.

"Просимо громадян України, які перетинають адміністративний кордон, звернути на це увагу", - йдеться в повідомленні.

Один з КПВВ на адмінмежі з Кримом призупинив роботу

Нагадаємо, 15 листопада КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" відкрили після реконструкції. Наступним етапом має стати облаштування сервісної зони, зокрема, автовокзалу, центру надання адміністративних послуг, кімнати матері і дитини.

Крім того, з 1 грудня КПВВ на Донбасі переходять на зимовий графік роботи. Пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування здійснюватиметься щоденно з 08:00 до 17:00. До цього уряд спростив порядок в'їзду-виїзду та переміщення товарів через КПВВ на лінії розмежування.

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