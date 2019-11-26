ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Конституцию планируют вписать норму о Меджлисе и Курултае

Новости » Политика     26.11.2019 - 09:48
В Конституцию планируют вписать норму о Меджлисе и Курултае
Фото: Тамила Ташева (РБК-Украина)

Рамочный закон о коренных народах будет принят быстро

В Конституцию будут вписывать Меджлис и Курултай, законопроекты про крымскотатарский народ и крымскую автономию будут приняты. Об этом рассказала заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина.

Ташева отметила, что рамочный закон о коренных народах будет принят быстро. Вторым будет законопроект про крымскотатарский народ и уже потом - о крымской автономии.

"Но принимать эти законы без подготовки и коммуникации с обществом будет неправильно", - сообщила она.

По ее словам, это касается изменений в Конституцию.

"Это все надо будет разъяснить и народным депутатам в том числе, потому что это касается изменений в Конституцию, на которые потребуется не простое, а конституционное большинство голосов", - добавила она.

Напомним, постоянный представитель президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич ранее сообщил, что вопросы автономии крымскотатарской автономии в составе Украины необходимо вывести на уровень "более широкого дискурса".

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал внести изменения в Конституцию в части переформатирования Крыму.

Россия завезла в Крым полмиллиона человек за время оккупации Тамила Ташева: Россия искусственно меняет этнический состав населения Крыма
Новости Украины КрымКонституцияМеджлис
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь