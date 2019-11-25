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КПВВ на Донбассе переходят на зимний график работы

Новости » Общество     25.11.2019 - 10:43
КПВВ на Донбассе переходят на зимний график работы
Иллюстративное фото (police.dn.ua)

Пропуск будут осуществлять с 08:00 до 17:00

Все контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил переходят на зимний график работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что переход на график зимнего периода состоится 1 декабря. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08:00 до 17:00.

"Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", - говорится в сообщении.

За осенний период работы контрольных пунктов въезда-выезда линию разграничения пересекли более 3,2 миллиона человек и 389 тысяч транспортных средств.

КПВВ на Донбассе переходят на зимний график работы

Ранее сообщалось, что правительство упростило порядок въезда-выезда лиц и перемещение товаров через КПВВ на линии разграничения для граждан Украины, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории.

Напомним, ранее председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявлял, что контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" в Луганской области готов к открытию с украинской стороны.

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