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Один из КПП на Закарпатье временно не будет работать: в чем причина

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Суббота 13 августа 2022 13:33
Один из КПП на Закарпатье временно не будет работать: в чем причина Фото: один из КПП на Закарпатье временно не будет работать (facebook.com/kyivcity.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Пункт пропуска "Лужанка" на Закарпатье временно не будет работать 15 августа. Заменять серверное оборудование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"15 августа с 02.00 в пункте пропуска "Лужанка" оформление лиц и транспортных средств будет временно прекращено", - пишет пресс-служба.

Замена серверного оборудования продлится в течение 3-4 часов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 1 августа, КПП "Краковец" возобновил пропуск легковых автомобилей, а также завершил обустройство павильона для оформления пассажирских автобусов.

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