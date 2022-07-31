КПП "Краковец" возобновит пропуск легковых автомобилей: известна дата

С завтрашнего дня, 1 августа, КПП "Краковец" возобновляет пропуск легковых автомобилей. Также завершается обустройство павильона для оформления пассажирских автобусов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Сейчас завершаются работы по обустройству павильона для оформления пассажирских автобусов. О начале их пропуска будет сообщено дополнительно", - пишет пресс-служба ГПСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на границе с Польшей пункт пропуска "Краковец" был временно закрыт для выезда из Украины.

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