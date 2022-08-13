ua ru
Сб, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Один з КПП на Закарпатті тимчасово не працюватиме: в чому причина

Новость на русском →
Субота 13 серпня 2022 13:33
Один з КПП на Закарпатті тимчасово не працюватиме: в чому причина Фото: один з КПП на Закарпатті тимчасово не працюватиме (facebook.com/kyivcity.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Пункт пропуску "Лужанка" на Закарпатті тимчасово не працюватиме 15 серпня. Замінюватимуть серверне обладнання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"15 серпня з 02.00 у пункті пропуску "Лужанка" оформлення осіб і транспортних засобів буде тимчасово припинено", - пише пресслужба.

Заміна серверного обладнання триватиме протягом 3-4 годин.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 1 серпня, КПП "Краковець" відновив пропуск легкових автомобілів, а також завершив облаштування павільйону для оформлення пасажирських автобусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Угорщина
NEWS
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей