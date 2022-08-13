Один з КПП на Закарпатті тимчасово не працюватиме: в чому причина

Пункт пропуску "Лужанка" на Закарпатті тимчасово не працюватиме 15 серпня. Замінюватимуть серверне обладнання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"15 серпня з 02.00 у пункті пропуску "Лужанка" оформлення осіб і транспортних засобів буде тимчасово припинено", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 1 серпня, КПП "Краковець" відновив пропуск легкових автомобілів, а також завершив облаштування павільйону для оформлення пасажирських автобусів.

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