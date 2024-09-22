UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Один з КПП на кордоні з Польщею тимчасово не працює: що відомо

Фото: КПП "Устилуг - Зосин" на кордоні з Польщею тимчасово не працює (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На кордоні з Україною тимчасово не працює КПП "Устилуг - Зосин". Проблеми фіксуються із польського боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Пропуск осіб і транспортних засобів через "Устилуг - Зосин" тимчасово не здійснюється", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ДПСУ, прикордонна варта Польщі вночі повідомила про несправність в роботі бази даних, тому оформлення та пропуск не здійснюється. 

"Нині вживаються заходи щодо усунення несправності. Просимо громадян та перевізників, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - зазначили у Держприкордонслужбі.

Ситуація на КПП на кордоні України

Нагадаємо, на початку вересня на пункті пропуску "Устилуг - Зосін" розпочалися монтажні роботи. Це, своєю чергою, потребує часткового обмеження проїзду транспортних засобів окремими смугами руху.

Крім того, на кордоні з Угорщиною, з 19 вересня на КПП "Чоп - Захонь" обмежили виїзд транспорту з України. Нові правила триватимуть два тижні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаКордон з Україною