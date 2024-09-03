На Волині розпочався ремонт на одному з пунктів пропуску, можливі черги

На пункті пропуску "Устилуг-Зосін" на ділянці в'їзду в Україну розпочались монтажні роботи. Це, своєю чергою, вимагає часткового обмеження проїзду транспортними засобами окремими смугами руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу (Держмитслужба).

Щоб дізнатись про накопичення у чергах перед пунктом пропуску - можна скористатись спеціальною картою .

В Держмитслужбі нагадають, що через "Устилуг - Зосін" дозволений рух:

Згідно з проєктом, ремонтні роботи триватимуть до 30 листопада 2024 року .

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Польща нещодавно розпочала ремонт у пункті пропуску "Медика", який межує з українським КПП "Шегині". У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) також попередили про ризик сповільнення руху транспорту.

Також в середині серпня Польща розпочала ремонтні роботи на пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська".

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