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На кордоні з Угорщиною обмежать рух транспорту з України: що відомо

Україна, Четвер 19 вересня 2024 12:35
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На кордоні з Угорщиною обмежать рух транспорту з України: що відомо Фото: на КПП "Чоп-Захонь" обмежать виїзд транспорту з України (кадр з відео)
Автор: Наталія Гурковська

На кордоні з Угорщиною, на КПП "Чоп-Захонь" обмежать виїзд транспорту з України. Нові правила триватимуть два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.

"Упродовж наступних двох тижнів у пункті пропуску "Чоп - Захонь", що на українсько-угорському кордоні, буде частково обмежено рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють митники, ці обмеження будуть діяти через ремонт дорожнього покриття.

"В зоні митного контролю пункту транспорт рухатиметься лише двома смугами з п’яти наявних. Відповідно це вплине на їх оформлення та пропуск через кордон. Тож просимо зацікавлених осіб та перевізників врахувати дану інформацію", - додали в службі.

Виїзд з України

З 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан. У зв'язку із цим чоловіки з 18 до 60 років не можуть виїхати за межі України. На даний момент і військовий стан, і мобілізація продовжено в Україні до початку листопада.

При цьому водії, які займаються міжнародними перевезеннями або доставкою гуманітарних вантажів, можуть виїжджати за кордон системою "Шлях".

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Угорщина Виїзд за кордон
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