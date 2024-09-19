На кордоні з Угорщиною обмежать рух транспорту з України: що відомо
На кордоні з Угорщиною, на КПП "Чоп-Захонь" обмежать виїзд транспорту з України. Нові правила триватимуть два тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.
"Упродовж наступних двох тижнів у пункті пропуску "Чоп - Захонь", що на українсько-угорському кордоні, буде частково обмежено рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України", - йдеться у повідомленні.
Як пояснюють митники, ці обмеження будуть діяти через ремонт дорожнього покриття.
"В зоні митного контролю пункту транспорт рухатиметься лише двома смугами з п’яти наявних. Відповідно це вплине на їх оформлення та пропуск через кордон. Тож просимо зацікавлених осіб та перевізників врахувати дану інформацію", - додали в службі.
Виїзд з України
З 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан. У зв'язку із цим чоловіки з 18 до 60 років не можуть виїхати за межі України. На даний момент і військовий стан, і мобілізація продовжено в Україні до початку листопада.
При цьому водії, які займаються міжнародними перевезеннями або доставкою гуманітарних вантажів, можуть виїжджати за кордон системою "Шлях".
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