Один из КПП на границе с Польшей временно не работает: что известно

"Пропуск лиц и транспортных средств через "Устилуг - Зосин" временно не осуществляется", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГПСУ, пограничный караул Польши ночью сообщил о неисправности в работе базы данных, поэтому оформление и пропуск не осуществляется.

"Сейчас принимаются меры по устранению неисправности. Просим граждан и перевозчиков, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - отметили в Госпогранслужбе.