RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Один из КПП на границе с Польшей временно не работает: что известно

фото: КПП "Устилуг - Зосин" на границе с Польшей временно не работает (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На границе с Украиной временно не работает КПП "Устилуг - Зосин". Проблемы фиксируются с польской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Пропуск лиц и транспортных средств через "Устилуг - Зосин" временно не осуществляется", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГПСУ, пограничный караул Польши ночью сообщил о неисправности в работе базы данных, поэтому оформление и пропуск не осуществляется.

"Сейчас принимаются меры по устранению неисправности. Просим граждан и перевозчиков, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - отметили в Госпогранслужбе.

Ситуация на КПП на границе Украины

Напомним, в начале сентября на пункте пропуска "Устилуг - Зосин" начались монтажные работы. Это, в свою очередь, требует частичного ограничения проезда транспортных средств отдельными полосами движения.

Кроме того, на границе с Венгрией, с 19 сентября на КПП "Чоп - Захонь" ограничили выезд транспорта из Украины. Новые правила продлятся две недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаГраница с Украиной