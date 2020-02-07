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Один из конкурентов Трампа снялся с президентских выборов в США

Новости » Политика     07.02.2020 - 22:21
Один из конкурентов Трампа снялся с президентских выборов в США
Фото: Джо Уолш (ABC News)

Уолш назвал Трампа "наибольшей угрозой США"

Один из двух конкурентов американского президента, республиканец Джо Уолш отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Как заявил Уолш в эфире американского телеканала, он решил сняться с президентских выборов. При этом Волш не исключил, что может оказать поддержку кандидату от демократов.

"Я ввязался в это дело, потому что думал, это действительно важно, чтобы там был республиканец, который бы каждый день заявлял о непригодности этого президента. Любой демократ будет лучше Трампа в Белом доме", - пояснил он.

Кроме того, Уолш назвал президента Трампа "наибольшей угрозой для страны в настоящее время". Он добавил, что сделает все возможное для того, чтобы остановить его.

Напомним, ранее сообщалось, что в США состоялись первые кокусы Демократической партии. Собрание для первичного выдвижения кандидатов от политсилы на президентские выборы 2020 состоялись в штате Айова. Однако итоги кокусов не были обнародованы из-за "несоответствия".

Также РБК-Украина писало, что бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг объявил о вступлении в президентскую гонку в США. Блумберг заявил, что баллотируется в президенты, чтобы нанести поражение Трампу и "восстановить Америку". Так, 9 ноября Блумберг подал документы для участия в праймериз Демократической партии в американском штате Алабама.

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