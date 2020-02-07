Один з конкурентів Трампа знявся з президентських виборів у США

Фото: Джо Волш (ABC News)

Уолш назвав Трампа "найбільшою загрозою США"

Один з двох конкурентів американського президента, республіканець Джо Волш відмовився від подальшої участі у президентських перегонах в Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Як заявив Волш в ефірі американського телеканалу, він вирішив знятися з президентських виборів. При цьому Волш не виключив, що може надати підтримку кандидату від демократів.

"Я вплутався в цю справу, тому що думав, це дійсно важливо, щоб там був республіканець, який би кожен день заявляв про непридатність цього президента. Будь-який демократ буде кращим за Трампа у Білому домі", - пояснив він.

Крім того, Волш назвав президента Трампа "найбільшою загрозою для країни в теперішній час". Він додав, що зробить все можливе для того, щоб зупинити його.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США відбулися перші кокуси Демократичної партії. Збори для первинного висунення кандидатів від політсили на президентські вибори 2020 відбулися у штаті Айова. Однак підсумки кокусів не було оприлюднено через "невідповідності".

Також РБК-Україна писало, що колишній мер Нью-Йорка та мільярдер Майкл Блумберг оголосив про вступ в президентські перегони в США. Блумберг заявив, що балотується в президенти, щоб завдати поразки Трампу та "відновити Америку". Так, 9 листопада Блумберг подав документи для участі у праймеріз Демократичної партії в американському штаті Алабама.