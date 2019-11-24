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Бывший мэр Нью-Йорка заявил о вступлении в президентскую гонку в США

Новости » Политика     24.11.2019 - 18:22
Бывший мэр Нью-Йорка заявил о вступлении в президентскую гонку в США
Фото: Майкл Блумберг (wikimedia.org)

Миллиардер Майкл Блумберг вступает в президентскую гонку

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг вступает в президентскую гонку в США. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я баллотируюсь в президенты, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и восстановить Америку", - отметил он.

Кроме того, Блумберг выразил уверенность в том, что ему позволит одержать победу "уникальный опыт в бизнесе, управлении и благотворительной деятельности".

77-летний Блумберг с 2002 по 2013 год занимал должность мэра Нью-Йорка. Он также известен как филантроп и основатель одноименного агентства финансовых новостей. Согласно последним оценкам журнала Forbes, его состояние превышает 54 млрд долларов.

Напомним, АР писало, что Блумберг не собирается позволить президенту США Дональду Трампу переизбраться на эту должность на выборах 2020 года.

9 ноября Блумберг подал документы для участия в праймериз Демократической партии в американском штате Алабама. Внутрипартийные выборы Демпартии в штате Алабама запланированы на 3 марта 2020 года.

Хотя в марте этого года американский миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году.

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