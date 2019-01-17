Один из конкурентов Лунина в "Реале" перешел в другой клуб

Фото: Кико Касилья (leedsunited.com)

Касилья заключил контракт с "Лидс" до лета 2023 года

Голкипер мадридского "Реала" Кико Касилья продолжит карьеру в "Лидс Юнайтед", выступающем во втором по значимости дивизионе чемпионата Англии. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

С 32-летним испанским голкипером заключено соглашение, рассчитанное на четыре с половиной сезона - до лета 2023 года. Его контракт с "Реалом" был рассчитан до лета 2020 года. За "Лидс" Касилья будет выступать под 33 номером. Другие детали не раскрываются.

В составе "королевского клуба" испанец выступал с 2015 года, отыграв за команду 43 матча. В нынешнем сезоне Касилья не провел ни одного матча за "сливочных", не выдержав конкуренции с Кейлором Навасом и Тибо Куртуа. Также он был конкурентом украинского голкипера Андрея Лунина, которого "Реал" летом отправил в аренду в "Леганес".

Напомним, ранее появилась информация, что с уходом Касильи на роль третьего вратаря мадридцы могут досрочно вернуть Лунина.

"Лидс" после 27 туров возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа с 54 очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.