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Один з конкурентів Луніна в "Реалі" перейшов в інший клуб

Новини » Спорт    17.01.2019 - 14:31
Один з конкурентів Луніна в "Реалі" перейшов в інший клуб
Фото: Кіко Касілья (leedsunited.com)

Касілья уклав контракт з "Лідс" до літа 2023 року

Голкіпер мадридського "Реала" Кіко Касілья продовжить кар'єру в "Лідс Юнайтед", що виступає у другому за значущістю дивізіоні чемпіонату Англії. Про це повідомляється на офіційному сайті англійського клубу.

З 32-річним іспанським голкіпером укладено угоду, розраховану на чотири з половиною сезони - до літа 2023 року. Його контракт з "Реалом" був розрахований до літа 2020 року. За "Лідс" Касілья виступатиме під 33 номером. Інші деталі не розкриваються.

У складі "королівського клубу" іспанець виступав з 2015 року, відігравши за команду 43 матчі. У нинішньому сезоні Касілья не провів жодного матчу за "вершкових", не витримавши конкуренції з Кейлор Навас і Тібо Куртуа. Також він був конкурентом українського голкіпера Андрія Луніна, якого "Реал" влітку відправив у оренду в "Леганес".

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що через перехід Касільї на роль третього воротаря мадридці можуть достроково повернути Луніна.

"Лідс" після 27 турів очолює турнірну таблицю Чемпіоншипа з 54 очками в активі, випереджаючи найближчого переслідувача на 4 очки.

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