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Лунин останется в "Леганесе" до окончания сезона

Новости » Спорт    16.01.2019 - 16:29
Лунин останется в "Леганесе" до окончания сезона
Фото: Андрей Лунин (twitter.com/cdleganes)

Вратарь не вернется досрочно в мадридский "Реал"

Украинский вратарь Андрей Лунин останется в "Леганесе" до конца сезона, где он провел полгода в аренде. Об этом сообщает AS.

Ранее появилась информация, что мадридский "Реал", которому принадлежат права на игрока, хочет досрочно вернуть голкипера в команду из-за того, что "сливочных" вскоре покинет другой голкипер Кике Касилья.

Отмечается, что в договоре об аренде с 19-летнем вратарем нет пункта, в котором бы говорилось о возможности досрочного возвращения игрока. Также, по информации издания, Лунин доволен своим положением в команде.

В текущем сезоне украинец провел за "Леганес" 4 матча, в которых пропустил 2 мяча.

Напомним, что недавно в "Леганес" перешел еще один украинский игрок - Василий Кравец.

Главный тренер "Леганеса" хочет оставить Лунина в команде "Реал" рассчитывает на Лунина в следующем сезоне
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