Один із топових вишів України вперше за три роки повернеться до очного навчання

Харківський національний університет імені Каразіна частково перейде на очне навчання з наступного року. Для цього обладнають спеціальні безпечні простори.

Як передає РБК-Україна , про це в коментарі виданню "Думка" заявила ректор ХНУ імені Каразіна Тетяна Кагановська.

За словами ректора, студенти вже скучили за живим спілкуванням і комунікаціями.

Вона зазначила, що в контексті навчання в університетах ідеться не лише про знання та компетентність, а й про комунікації та середовище, у якому перебувають студенти.

Кагановська додала, що на початку повномасштабної війни університет не мав достатньої кількості аудиторій у безпечних просторах. Тому велася робота над тим, щоб знайти гроші для їх зведення.

"Сьогодні в нас така можливість, ми проводимо ці роботи. Сподіваємося, що вчасно закінчимо наприкінці цього календарного року. І вже з другого семестру наші студенти матимуть можливість навчатися в безпечних просторах Каразінського університету", - зазначила вона.