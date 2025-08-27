Один із топових вишів України вперше за три роки повернеться до очного навчання
Харківський національний університет імені Каразіна частково перейде на очне навчання з наступного року. Для цього обладнають спеціальні безпечні простори.
Як передає РБК-Україна, про це в коментарі виданню "Думка" заявила ректор ХНУ імені Каразіна Тетяна Кагановська.
За словами ректора, студенти вже скучили за живим спілкуванням і комунікаціями.
Вона зазначила, що в контексті навчання в університетах ідеться не лише про знання та компетентність, а й про комунікації та середовище, у якому перебувають студенти.
Кагановська додала, що на початку повномасштабної війни університет не мав достатньої кількості аудиторій у безпечних просторах. Тому велася робота над тим, щоб знайти гроші для їх зведення.
"Сьогодні в нас така можливість, ми проводимо ці роботи. Сподіваємося, що вчасно закінчимо наприкінці цього календарного року. І вже з другого семестру наші студенти матимуть можливість навчатися в безпечних просторах Каразінського університету", - зазначила вона.
Харків під ударами
Нагадаємо, російські окупанти регулярно атакують Харків авіабомбами та безпілотниками, оскільки місто розташоване за близько 30-35 кілометрів від кордону з Росією.
Лише 17 серпня російські окупанти атакували місто балістичною ракетою.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що метою ворога стала житлова багатоквартирна забудова Індустріального району. Постраждали троє людей, серед яких була дівчинка 13 років.