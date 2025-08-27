ua en ru
Один из топовых вузов Украины впервые за три года вернется к очному обучению

Харьков, Среда 27 августа 2025 19:57
UA EN RU
Один из топовых вузов Украины впервые за три года вернется к очному обучению Фото: ХНУ имени Каразина частично перейдет на очное обучение (facebook.com/Karazin.University)
Автор: Иван Носальский

Харьковский национальный университет имени Каразина частично перейдет на очное обучение со следующего года. Для этого оборудуют специальные безопасные пространства.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии изданию "Думка" заявила ректор ХНУ имени Каразина Татьяна Кагановская.

По словам ректора, студенты уже соскучились за живым общением и коммуникациями.

Она отметила, что в контексте обучения в университетах речь идет не только о знаниях и компетентности, но и о коммуникациях и среде, в которой находятся студенты.

Кагановская добавила, что в начале полномасштабной войны у университета не было достаточного количества аудиторий в безопасных пространствах. Поэтому велась работа над тем, чтобы найти деньги для их возведения.

"Сегодня у нас такая возможность, мы проводим эти работы. Надеемся, что вовремя закончим в конце этого календарного года. И уже со второго семестра у наших студентов будет возможность учиться в безопасных просторах Каразинского университета", - отметила она.

Харьков под ударами

Напомним, российские оккупанты регулярно атакуют Харьков авиабомбами и беспилотниками, поскольку город находится в около 30-35 километрах от границы с Россией.

Только 17 августа российские оккупанты атаковали город баллистической ракетой.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что целью врага стала жилая многоквартирная застройка Индустриального района. Пострадали трое человек, среди которых была девочка 13 лет.

