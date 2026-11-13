Один із наймасштабніших ударів: у РФ заявили про збиття майже 1200 дронів

Судячи з доповідей Міноборони РФ, з початку війни більше дронів за одну ніч було збито лише 29 жовтня - 1214 безпілотників.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив про чотирьох загиблих і двох поранених. За його словами, вони були "співробітниками південної промислової зони Волгограда".

За даними моніторингових Telegram-каналів, під удар потрапив Волгоградський НПЗ.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що в напрямку столичного регіону летіли 467 дронів.

"Більша частина з них знищена системою ППО Міноборони на далеких рубежах, 144 безпілотники нейтралізовано під час підльоту до Москви", - заявив він.