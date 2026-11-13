Один из самых масштабных ударов: в РФ заявили о сбитии почти 1200 дронов

Судя по докладам Минобороны РФ, с начала войны больше дронов за одну ночь было сбито лишь 29 октября - 1214 беспилотников.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о четырех погибших и двух раненых. По его словам, они являлись "сотрудниками южной промышленной зоны Волгограда".

По данным мониторинговых Telegram-каналов, под удар попал Волгоградский НПЗ.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона летели 467 дронов.

"Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах, 144 беспилотника нейтрализованы во время подлета в Москву", - заявил он.