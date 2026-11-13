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Один із наймасштабніших ударів: у РФ заявили про збиття майже 1200 дронів

09:23 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Один із наймасштабніших ударів: у РФ заявили про збиття майже 1200 дронів Фото: Міноборони РФ заявило про збиття майже 1200 дронів (t.me/mchs_official)
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У ніч на 13 листопада над регіонами Росії та окупованим Кримом нібито було збито 1198 українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Росії.

Судячи з доповідей Міноборони РФ, з початку війни більше дронів за одну ніч було збито лише 29 жовтня - 1214 безпілотників.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив про чотирьох загиблих і двох поранених. За його словами, вони були "співробітниками південної промислової зони Волгограда".

За даними моніторингових Telegram-каналів, під удар потрапив Волгоградський НПЗ.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що в напрямку столичного регіону летіли 467 дронів.

"Більша частина з них знищена системою ППО Міноборони на далеких рубежах, 144 безпілотники нейтралізовано під час підльоту до Москви", - заявив він.

Нагадаємо, вранці 13 листопада дрони вкотре атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара" поблизу селища Просвєт Самарської області РФ.

У ніч проти 13 листопада Волгоград і Волгоградська область зазнали масованої атаки безпілотників. Внаслідок нальоту спалахнув місцевий нафтопереробний завод.

Ростов-на-Дону та Ростовська область також зазнали атаки в ніч на 13 листопада. Внаслідок ударів у регіоні виникли пожежі: у самому Ростові зайнялося виробниче приміщення, а в Аксайському районі - складська будівля площею 1500 квадратних метрів.

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