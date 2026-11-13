Один из самых масштабных ударов: в РФ заявили о сбитии почти 1200 дронов
В ночь на 13 ноября над регионами России и оккупированным Крымом якобы было сбито 1198 украинских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.
Судя по докладам Минобороны РФ, с начала войны больше дронов за одну ночь было сбито лишь 29 октября - 1214 беспилотников.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о четырех погибших и двух раненых. По его словам, они являлись "сотрудниками южной промышленной зоны Волгограда".
По данным мониторинговых Telegram-каналов, под удар попал Волгоградский НПЗ.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона летели 467 дронов.
"Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах, 144 беспилотника нейтрализованы во время подлета в Москву", - заявил он.
Напомним, утром 13 ноября дроны в очередной раз атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛВДС) "Самара" вблизи поселка Просвет Самарской области РФ.
В ночь на 13 ноября Волгоград и Волгоградская область подверглись массированной атаке беспилотников. В результате налета вспыхнул местный нефтеперерабатывающий завод.
Ростов-на-Дону и Ростовская область также подверглись атакам в ночь на 13 ноября. В результате ударов в регионе возникли пожары: в самом Ростове занялось производственное помещение, а в Аксайском районе - складское здание площадью 1500 квадратных метров.