Один із найбільших НПЗ Росії частково призупинив роботу через атаку дронів, - Reuters

Два неназваних джерела видання розповіли, що після пожежі, спричиненої атакою дронів, на заводі було зупинено одну з установок, на яку припадає майже 40% загальної потужності підприємства. На рік такий НПЗ може переробляти близько 20 мільйонів тонн або 400 тисяч барелів на добу.

За словами співрозмовників Reuters, було пошкоджено піч і частину обладнання, а ремонт може зайняти близько місяця.

За даними джерел, підприємство планує підвищити завантаження працюючих установок приблизно на 20%. Це має частково компенсувати зупинку пошкодженої лінії і зберегти переробку нафти на рівні близько 75% від звичайних потужностей.