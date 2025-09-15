RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Один из крупнейших НПЗ России частично приостановил работу из-за атаки дронов, - Reuters

Иллюстративное фото: Киришский НПЗ после атаки дронов частично приостановил работу (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области значительно сократил переработку нефти после атаки украинских дронов. Этот НПЗ - один из крупнейших в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Два неназванных источника издания рассказали, что после пожара, вызванного атакой дронов, на заводе была остановлена одна из установок, на которую приходится почти 40% общей мощности предприятия. В год такой НПЗ может перерабатывать около 20 миллионов тонн или 400 тысяч баррелей в сутки.

По словам собеседников Reuters, были повреждены печь и часть оборудования, а ремонт может занять около месяца.

По данным источников, предприятие планирует повысить загрузку работающих установок примерно на 20%. Это должно частично компенсировать остановку поврежденной линии и сохранить переработку нефти на уровне около 75% от обычных мощностей.

Атака на Киришский НПЗ

Напомним, в ночь на 14 сентября украинские защитники атаковали дронами Киришский НПЗ в Ленинградской области.

Как отмечал командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди, это один из крупнейших НПЗ в России, который может перерабатывать до 20 млн тонн нефти в год.

В Силах беспилотных систем уточняли, что после удара по НПЗ там начался масштабный пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНПЗВойна в УкраинеАтака дронов