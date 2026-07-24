Один із найбільших експортерів рослинної олії Allseeds зупинив роботу через атаки РФ

В Allseeds заявили, що подальша діяльність на Одещині "становить надзвичайно високі ризики для життя та безпеки працівників, а також для потужностей компанії".

"Це складне рішення було ухвалене з огляду на першочергову необхідність гарантувати безпеку працівників, а також зберегти виробничі активи, інфраструктуру, людський та операційний потенціал компанії", - йдеться в заяві.

У компанії зазначили, що призупинення діяльності відбуватиметься відповідно до вимог чинного законодавства України та передбачатиме збереження необхідних ресурсів і можливостей для потенційного відновлення роботи після стабілізації безпекової ситуації.